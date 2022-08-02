Гражданин России погиб в ДР Конго при крушении вертолета миссии ООН Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Демократической республике Конго (ДРК) потерпел крушение вертолет миссии ООН, в результате погиб гражданин России, сообщила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Мы рассчитываем, что властями ДРК будет проведено обстоятельное расследование в отношении произошедшего ранее крушения вертолета миссии ООН по стабилизации в ДРК, в числе экипажа которого погиб и российский гражданин – старший группы российских военных наблюдателей подполковник Алексей Мизюра», – сказала дипломат.

Она отметила, что МИД России призвал руководство миссии ООН по стабилизации в ДРК и правительство африканской республики принять дополнительные меры для повышения безопасности миротворцев.

Как сообщает France-Presse, в результате крушения погибли шесть человек, еще трое пострадали.

Напомним, в 2018 году при нападении боевиков на автомобильную колонну миссии ООН в ДР Конго погиб один миротворец.