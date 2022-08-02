ВСУ подожгли поля с пшеницей в Запорожской области Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ВС Украины в очередной раз обстреляли из ракетных систем залпового огня (РСЗО) Пологский район Запорожской области, вследствие чего загорелись поля с пшеницей, сообщили РИА Новости местные фермеры, предоставив видеокадры с происшествием.

На кадрах можно увидеть выжженные пшеничные поля, а вдали - столб дыма от "прилета".

"ВСУ опять поля жжет. Не дают собирать урожай пшеницы", - отмечает на видео житель Пологского района.

Ранее власти Запорожской области сообщили, что ВСУ тратят дефицитные снаряды для уничтожения посевов региона. Приказ о поджогах посевов был отдан украинским силам сверху, уверены в региональной администрации.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 2 августа 2022 года можно прочитать здесь.