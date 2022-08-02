Лукашенко заявил, что у Сербии не получится "усидеть на трех стульях"

Александр Лукашенко Фото: REUTERS

Сербии не удастся "усидеть на трех стульях", заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, комментируя стремление политического руководства страны одновременно сохранить хорошие отношения с Белоруссией, Россией, США и Европой. Его словам приводит Sputnik Беларусь.

"Ну если они хотят там, как говорят, на трех стульях усидеть, у них не получится. Тут мы, Россия, Евросоюз, Америка и прочие, - аргументировал Лукашенко. - И везде хотят, чтобы было хорошо. Но им не дадут сидеть на этих всех стульях, и прежде всего евросоюзовцы, куда они так стремятся".

Вместе с тем президент Белоруссии выразил мнение, что сербскому народу "надо помогать и придется помогать", но с учетом внешней политики Сербии.

Напомним, Сербия может обратиться за военной помощью к РФ на фоне резко обострившейся ситуации в Косове и Метохии. С таким заявлением выступил российский посол в Белграде Александр Боцан-Харченко.

Как ранее писал сайт kp.ru, Москва поддерживает Белград в ситуации вокруг непризнанной республики Косова. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского лидера также отметил, что страны, признавшие независимость Косова, должны предостеречь власти края от непродуманных шагов, а права проживающих на этой территории сербов должны быть соблюдены.