Песков заявил, что переговоры по СНВ-3 нужно начать как можно быстрее

Дмитрий Песков Фото: REUTERS

Переговоры Москвы и Вашингтона по договору о взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений (СНВ-3) следует начать как можно быстрее. Об этом заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник, 2 августа 2022 года.

"Москва неоднократно говорила о необходимости как можно скорее начать такие переговоры, ибо времени остается мало, - констатировал Песков. - Если договор прекратит свое существование, не будучи замененным добротной другой основой, то это самым негативным образом скажется на мировой безопасности и стабильности".

Пресс-секретарь главы государства также добавил, что именно Соединенные Штаты оттягивали начало переговоров, не демонстрируя к этому крайне важному вопросу никакого интереса. Дмитрий Песков уточнил, что переговоры по СНВ-3 должны учитывать интересы как России, так и США.

Как ранее писал сайт KP.RU, Владимир Путин обратился к участникам конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия. Он напомнил, что Россия сокращает свои ракетные арсеналы.

Напомним, Вашингтон готов обсуждать с Москвой новую концепцию контроля над вооружениями, которая должна прийти на смену СНВ-3. Об этом 1 августа заявил президент США Джо Байден. Американский лидер также назвал условие, при котором его администрация готова вести переговоры с РФ по новой системе контроля за вооружениями.