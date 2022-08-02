На инвестпортале Мурманской области открылся сервис «Бизнес для бизнеса»

В Мурманской области продолжают совершенствовать инфраструктуру и механизмы содействия развитию бизнесу. В ходе очередного заседания Регионального штаба по обеспечению устойчивости экономики губернатор Андрей Чибис сообщил, что на инвестиционном портале региона заработал специальный сервис «Бизнес для бизнеса».

«Здесь наши предприниматели, предприятия смогут предложить свои услуги резидентам территории опережающего развития «Столица Арктики», Арктической зоны Российской Федерации. Это отличный инструмент поиска партнеров и решений для реализации проектов, налаживания коммуникаций и эффективного взаимодействия, возможность предложить свою продукцию, в том числе крупным компаниям, нашим резидентам. Я призываю активно использовать полезный сервис. Благодарю команду за реализацию продукта, качественный и удобный формат», – отметил глава региона и выразил уверенность, что инструмент будет востребован в предпринимательском сообществе.

Сервис разработан региональной Корпорацией развития по поручению губернатора Андрея Чибиса. Он доступен в разделе «Меры поддержки» на Инвестиционном портале Мурманской области по ссылке. Инструменты сервиса помогут найти партнеров, поставщиков и подрядчиков на территории региона.

Как отмечают разработчики сервиса, чтобы заявить о своей потребности, резидент направляет заявку, заполняя специальную электронную форму «Направить потребности», которая будет обработана и опубликована в реестре на Инвестиционном портале. Представители малого и среднего бизнеса также смогут заявить о своих возможностях, которые они могут предложить резидентам АЗ РФ и ТОР, реализующим проекты в Мурманской области. Для этого необходимо направить заявку через электронную форму «Стать поставщиком» с информацией о своих возможностях и услугах.

В рамках повестки совещания участники также обсудили ход реализации федеральных мер поддержки, реализацию мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, мониторинг цен на продовольствие и жизненно важные товары, а также контроль ситуации на предприятиях региона.