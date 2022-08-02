В “Яндекс Музыку” добавили созданную алгоритмами “нейромузыку” Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В “Яндекс Музыку” добавили созданную алгоритмами “нейромузыку”. Она представляет собой бесконечную мелодию, которую в реальном времени генерируют алгоритмы, а система рекомендаций делает ее уникальной для любого пользователя, сообщили в компании “Яндекс”.

Всего доступно три режима - “спокойствие”, “вдохновение” и “бодрость”. Они позволят сфокусироваться на творчестве, учебе, работе, тренировке, чтении и любых других занятиях, при которых необходим высокий уровень концентрации.

Отмечается, что нейромузыка ритмически выверена: в ней отсутствуют слова или паузы, которые могли бы отвлечь человека. Для ее создания использовались музыкальные партии, созданные нейросетью в разных жанрах — рок, хип-хоп, поп, электроника или эмбиент. Партии озвучивались виртуальными инструментами, а сформированные из этого десятки тысяч композиций и переходов образуют миллионы вариаций, в реальном времени создавая бесконечную мелодию.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор потребовал от “Яндекс.Музыки” удалить подкасты Би-би-си. В сервисе сообщили, что получили уведомление и информировали о нем авторов подкаста.