В Чувашии воплощают восемь проектов цифровой трансформации за счет средств федеральной казны

По разделу «Среда для жизни» на 2022 год на эти цели предусмотрено 73 млн рублей.

Включение в программу подразумевает несколько обязательных условий. Среди них, например, проработка функционала со стороны заказчика, эффект от реализации проекта, влияние проекта на показатели «цифровой зрелости» отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления в Чувашии и на рост доли предоставленных социально-значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, а также создание высокопроизводительных рабочих мест.

Одним из таких проектов является модернизация ведомственной информсистемы «Региональный реестр услуг организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства». В результате будет доработан личный кабинет получателей мер поддержки. В итоге разработчики расширят перечень электронных услуг по поддержке предприятий малого и среднего бизнеса, а также и самозанятых граждан. Через личный кабинет станет возможна подача заявок на выдачу займов в Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса, получение субсидии на возмещение части затрат, которые связаны с приобретением оборудования и уплаты первого взноса при лизинге. Также будет доступна помощь Центра экспортной поддержки, разработка бизнес-планов в РБИ, поддержка инновационных проектов Венчурного фонда и получение субсидий на приобретение объектов сельского хозяйства для самозанятых граждан. Помимо этого предусмотрено создание раздела «Поддержка НКО». Здесь будет содержаться вся необходимая информация для СО НКО (список актуальных грантовых конкурсов, методические пособия по работе с грантами, перечень экспертов по вопросам заполнения проектов, актуальный реестр СО НКО с контактными данными и т.д.).

«Эти 8 проектов должны послужить катализатором для масштабного внедрения цифровых решений в жизнь граждан, деятельность предприятий и бизнес-процессы. Успешные примеры всегда побуждают к действию», – прокомментировала Кристина Майнина перспективы внедрения передовых технологий.

Следует пояснить, что стратегия в области цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы, государственного управления Чувашской Республики в настоящее время включает 116 проектов, 30 их них находятся в стадии реализации.