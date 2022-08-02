Кому еще «Гектар Арктики»?

С момента запуска программы «Гектар Арктики» исполнился ровно год. В правительстве Мурманской области прошло оперативное совещание, где подвели первые итоги проекта.

Губернатор Андрей Чибис отметил, что Мурманская область остаётся лидером по заявкам среди всех Арктических регионов. Для получения «Гектара Арктики» на Кольском полуострове подано 4,5 тысячи заявлений, получено 2 тысячи участков земли и ещё 600 заявок – на стадии заключения договоров.

«Программа уже доступна для всех жителей России, и почти 400 заявлений подано от жителей других регионов. При этом основной задачей при реализации проекта для регионального правительства остается повышение интереса к получению земли, чтобы желание людей жить и развиваться на Севере не ослабевали», – сообщил глава региона.

Андрей Чибис напомнил, что «Гектар Арктики» можно объединить с программами «Губернаторский стартап», «Свой дом в Арктике», мерами поддержки для развития придорожного сервиса и многими другими.

«Мы видим, что интерес к Гектару Арктики не ослабевает – наши земляки и соотечественники ежемесячно подают не менее ста заявлений», – сказал губернатор.

Подробнее о программе «Гектар Арктики» можно узнать на сайте Министерства имущественных отношений Мурманской области.