Адриан Боке Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Откровения бывшего французского военнослужащего Адриана Боке, побывавшего на Украине в марте и апреле 2022 года, и ставшего невольным очевидцем преступлений украинских боевиков, вызвали эффект разорвавшейся бомбы в Европе. В эксклюзивном интервью “КП” волонтер рассказал, что передал отснятый материал следствию, после чего начал получать угрозы.

В настоящее время жизнь Адриана Боке находится в опасности, поскольку он стал не угоден ни Киеву, ни Брюсселю. Возвратившись домой, во Францию, он стал для одних героем, открывшим глаза на правду, а для других - человеком, ничем не аргументировавшим свои заявления. При этом сам Боке уточнил, что направил отснятый фото и видео материал следственным органам.

“Те материалы, которые снимал, я передал следственным органам. Фото и видео я не публиковал по одной причине - на них видны лица бойцов “Азова”*. Мне уже угрожали смертью. 3 августа в Москве начинается судебный процесс, и, возможно, я буду одним из свидетелей. Я никогда не снимал эти убийства в прямом эфире, для меня было невозможно вытащить телефон. Мне удалось сделать несколько фото и видео до и после этих событий. В общей сложности у меня около 150 фото и видео с Украины”, - рассказал “КП” Адриан Боке.

Напомним, Россия начала спецоперацию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима. В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 2 августа 2022 года можно прочитать здесь.

*Верховный суд России признал полк «Азов» террористической организацией