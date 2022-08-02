Французский волонтер Адриан Боке: «Для меня Мариуполь был сюрреалистичным. В этом городе везде чувствовалась смерть»

Французский волонтер Адриан Боке поделился страшными впечатлениями о Мариуполе Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Французский волонтер Адриан Боке рассказал о своих впечатлениях о Мариуполе. По его словам, разрушенный боевыми снарядами город показался ему место из фильма ужасов.

«Мне не советовали туда ехать, но поскольку к тому моменту я чуть не умер, я решил, что мне нечего терять. То, что я там увидел – это фильм ужасов. Это город, который разрушен от начала и до конца, где погибшие везде. Для меня весь Мариуполь был сюрреалистичным. В этом городе вы всюду чувствуете смерть», – заявил волонтер в эксклюзивном интервью «Комсомольской правде».

Боке рассказал KP.RU, как в развалинах одного из домов он нашел альбом с фотографиями, который решил оставить себе как напоминание о пережитых в Мариуполе событиях. Француз также признался, что больше всего его поразила история, произошедшая в детской больнице Донецка. Там волонтер познакомился с 15-летним мальчиком, перенесшим три серьезные операции. Юноша остался сиротой, поскольку его отец погиб, прикрывая сына от снарядов, сообщил Боке.

«Мальчик объяснял без единой слезинки, что отец накрыл его собой и погиб. И теперь ему с этим жить всю жизнь, полным сиротой. Для меня его отец – настоящий герой», – рассказал француз.