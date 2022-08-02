Цены на газ в Европе вновь превысили 2 200 долларов за тысячу кубометров Фото: REUTERS

Цена газа в Европе в ходе торгов сегодня, 2 августа 2022 года, поднялась выше $2 200 за 1 тыс. куб. м, о чем говорят данные лондонской биржи ICE.

Общий рост стоимости газа с начала сегодняшнего дня поднялся на 4%. На минувшей неделе цена газа впервые с начала марта 2022 года поднялась выше $2 200 на фоне уменьшения поставок по "Северному потоку", превысив впоследствии $2 300 за 1 тыс. куб. м.

Ранее стало известно, что "Газпром" сократил поставки по "Северному потоку" до 20%.

Об этом сообщил немецкий оператор Gascade, где уточнили, что сокращение до 1,28 миллиона кубометров газа в час произошло 27 июля 2022 года с 8.00 утра (9.00 мск).

Напомним 25 июля пресс-служба корпорации "Газпром" заявила, что еще одна турбина Siemens будет остановлена на компрессорной станции "Портовая" магистрального трубопровода "Северный поток". Как уточнили в компании, остановка турбины произойдет в соответствии с предписанием Ростехнадзора, а суточная производительность станции будет составлять не более 33 млн кубометров в сутки.