SZ: в Германии власти начали запрещать прием беженцев с Украины

Собравшиеся на проукраинском митинге в Мюнхене требуют для Незалежной не мира, но победы. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ряд немецких регионов приняли решение об отказе принимать беженцев с Украины из-за превышения квот. Информацию об этом распространило издание Suddeutsche Zeitung (SZ).

Власти земель ФРГ, по данным журналистов, придумывают различные предлоги для отказа в приеме беженцев.

К примеру, власти земли Бранденбург мотивируют свое решение об отказе принимать украинцев плотной заселенностью региона, а руководство Саксонии — исчерпанным лимитом претендентов на получение социального пособия. Кроме того, округ Потсдам-Миттельмарк заявляет об отсутствии мест в детских садах и школах для детей украинских беженцев.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что во Франции семьи все реже соглашаются принимать беженцев с Украины из-за растущих расходов. Также французы недовольны тем, что государство никак финансово не помогает гражданам, решившим приютить украинцев. Теперь прибывшим во Францию беженцам приходится оперативно искать себе работу, чтобы оплатить съемное жилье.