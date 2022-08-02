В центре Тайбэя появился плакат с приветствием Пелоси

В Тайбэе появился плакат с приветствием Пелоси. Фото: REUTERS

Плакат с приветствием спикеру Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси размещен в центре Тайбэя. Об этом во вторник 2 августа сообщает тайваньский телеканал Саньли.

На светодиодный экран размером 6х8 метров выведено изображение Нэнси Пелоси и надписи «Добро пожаловать на Тайвань, спикер Пелоси!» на английском и китайском языках.

Сообщается, что это частная инициатива. Экран на три дня арендовал депутат горсовета Тайбэя Ван Миншэн. Политик оплатил аренду за счет собственных средств, уточняет телеканал.

Напомним, военный самолет, на борту которого может находиться спикер Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси, повернул в сторону Тайваня во вторник 2 августа.

Глава МИД Китая Ван И заявил, что в США пытаются бросить вызов суверенитету КНР над Тайванем, стремясь умышленно создать инцидент в Тайваньском проливе.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала США государством-провокатором из-за оскорблений в сторону Китая.

В то же время Washington Post допустил отмену визита Нэнси Пэлоси на Тайвань в последний момент.