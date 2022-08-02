Захарова заявила, что власти Украины “разбазарили” суверенитет страны

Мария Захарова, фото: Александр Щербак, ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала празднование Киевом Дня украинской государственности, подчеркнув, что нынешние власти Украины уже давно "разбазарили" национальный суверенитет.

"Нет сомнений в том, насколько "свободной" и "независимой" является современная Украина. К сожалению, она не просто растеряла свой суверенитет. Я даже не могу сказать, что киевские власти его продали или заложили - это все-таки какой-никакой доход у них был бы. Они его разбазарили - вот это, наверное, правильное слово и очень понятное нам всем. Разбазарили и суверенитет, и независимость, а уж ни о какой свободе речи и нет", - заявила дипломат.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский в видеообращении в честь дня украинской государственности заявил, что только Украина может претендовать на наследие Киевской Руси.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 2 августа 2022 года можно прочитать здесь.