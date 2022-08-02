Экс-кандидат в президенты Франции Ле Пен заявила о провале западных санкций против России

Экс-кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экс-кандидат в президенты Франции, лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен считает, что западные санкции не смогли поставить экономику РФ на колени.

Ле Пен полагает, что введенные ограничения нанесли куда больше вреда не России, а рядовым европейцам.

«Эти санкции оказались бесполезными. От них больше пострадали европейские народы, в том числе французы», - цитирует РИА Новости французского политика.

Лидер «Национального объединения» добавила, что считает санкционную политику Запада «полным провалом». По мнению Ле Пен, неэффективными оказались не только нынешние санкции, введенные после начала спецоперации РФ на Украине, но и ограничения, которые вводились в 2014 году после вхождения Крыма в состав России.

Ранее Ле Пен публично заявляла, что считает Крым российским регионом и не поддерживает европейских политиков, называющих присоединение полуострова «аннексией». По ее словам, крымчане приняли решение о судьбе полуострова в результате легитимного референдума и их выбор необходимо уважать. Такие заявления она, в частности, делала в ходе своей кампании на выборах президента Франции-2022 (по итогам голосования она заняла второе место).