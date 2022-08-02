Глеб Никитин: "Нижний Новгород и Городец обретут единый архитектурный код"

Городец. Фото: Александр ВОЛОЖАНИН

Конкурс проводился в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

«Приятно, что конкурсная комиссия отметила качественную проработку проектов, представленных от Нижегородской области. Авторами, действительно, была проделана большая работа. Проекты включают в себя благоустройство, создание навигационной системы и социальной инфраструктуры в туристических центрах двух городов региона. Благодаря этому Нижний и Городец обретут единый архитектурный код, а обновленные территории станут еще более комфортными и привлекательными для туристов и местных жителей. Для Городца эта победа – особый подарок, ведь в этом году город отметил свое 870-летие», - прокомментировал Глеб Никитин успех в федеральном конкурсе, на который поступило 85 заявок из 56 субъектов Российской Федерации. Поддержку получит 31 проект. Для этого из федерального бюджета будет направлено 6 млрд рублей.

Глава области пояснил, что по итогам конкурса Нижний Новгород получит федеральную субсидию на 184 миллиона рублей, а Городец – на 163 миллиона. Помимо этих ресурсов для воплощения проектов будут привлечены средства областного бюджета и внебюджетные средства.

По проекту Городца будет благоустроена территория площадью 22 га в историческом центре. В результате для пешеходов создадут современную систему навигации, обновят вывески в соответствии с общим дизайн-кодом, организуют архитектурные подсветки и фотозоны. Помимо этого в городе оборудуют смотровые площадки.

Нижний Новгород. Фото: АНО Центр 800

В ходе реализации проекта по формированию туристического кода Нижнего Новгорода будет благоустроена территория площадью почти 100 га. В результате воплощения проекта будут объединены в единое туристическое пространство ставшие уже знаменитыми точки притяжения гостей города - улица Большая Покровская и Нижневолжская набережная с новыми, которые благоустроили к 800-летию, – Кожевенная улица, квартал церкви Трех Святителей. Проектом здесь предусмотрена установка малых архитектурных форм и объектов навигации.

Единый архитектурный и дизайн-код на этих территориях планируется внедрить уже в следующем году.

«Реализация любого из этих проектов в перспективе позволит увеличить туристический поток в Городец и Нижний Новгород в два раза, а также продлить время нахождения туристов в регионе. Примечательно, что проекты были подготовлены при поддержке профессионального сообщества и с учетом общественных слушаний», - отметил министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.