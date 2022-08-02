G7 изучает возможность полного запрета на транспортировку нефти из России Фото: REUTERS

Страны Группы семи (G7) рассматривают возможность введения полного запрета на услуги по транспортировке нефти из России, если ее стоимость не согласована "международными партнерами".

"Мы остаемся привержены рассмотрению некоторых подходов, в частности, вариантов полноценного запрета на все услуги, которые позволяющих осуществлять транспортировку российской нефти, доставляемой морем, и нефтепродуктов на глобальном уровне, только если нефть не закупается по цене, согласованной при консультациях с международными партнерами, или ниже нее", - уточняется в коммюнике руководителей МИД "семерки", распространенном сегодня внешнеполитическим ведомством Британии.

В документе также говорится, что страны G7 вместе с введением ограничительных мер хотят гарантировать доступ к энергоресурсам из России "наиболее уязвимым" с энергетической точки зрения странам.

Ранее Джо Байден объявил о запрете на импорт российских нефти и газа.

Также ранее глава Минфина США заявила, что запрет на экспорт нефти из России приведет к "взлету цен до небес". По словам Йеллен, разрабатывая антироссийские санкции, Вашингтон хотел “доставить столько боли России, сколько возможно”.