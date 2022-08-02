Самолет Нэнси Пелоси направился в аэропорт Тайбэя Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Самолет, на борту которого может находиться спикер Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси, направился в аэропорт Суншань в столице Тайваня.

«Подтверждение того, что SPAR19 действительно направляется в Тайбэй из только что отправленного сообщении Адресно-отчетной системы авиационной связи. Диспетчеры наземной службы также указали пункт назначения рейса RCSS, что означает аэропорт Суншань, Тайбэй», — говорится в Twitter сервиса IntelWalrus, занимающегося поиском данных из открытых источников.

Между тем сообщается, что борт SPAR19 со спикером Палаты представителей США вошел в тайваньскую зону ПВО.

Напомним, ранее сообщалось, что самолет, на борту которого может находиться Нэнси Пелоси, повернул в сторону Тайваня.

Тем временем китайские авианосцы вышли в море на фоне возможного визита Пелоси на Тайвань.

Напомним, во вторник, 2 августа, аэропорт тайваньской столицы Тайбэя «Таоюань» получил письмо с угрозами о трех заложенных взрывных устройствах для срыва визита спикера Палаты представителей США, несмотря на то, что она планировала приземлиться в другой воздушной гавани.