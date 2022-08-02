Китай закрывает зону Тайваньского пролива для гражданских самолетов

Китай закрыл для гражданский самолетов Тайваньский пролив и направил туда истребители. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Китай закрывает для пролета гражданских самолетов зону Тайваньского пролива. Об этом стало известно во вторник 2 августа.

Также центральное телевидение Китая сообщило, что в зону Тайваньского пролива направлены китайские истребители СУ-35. Такие меры предпринимаются в связи с возможным визитом на Тайвань спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пэлоси. В то же время в тайбэйском аэропорту Суньшан, куда, предположительно, может прибыть Пэлоси, сняты маскировочные чехлы с зенитных пушек ПВО. Вооруженные силы Тайваня повысили боеготовность в связи с предполагаемым визитом Пэлоси.

Напомним, во вторник 2 августа самолет, на борту которого может находиться спикер Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси, направился в аэропорт Суншань в столице Тайваня и вошел в тайваньскую зону ПВО.

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