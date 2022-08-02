Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика2 августа 2022 14:15

Кадыров заявил, что после визита Пелоси в Тайвань станет известно, кто ”великая держава” - Китай или США

Глава Чечни также отметил, что о России он не говорит
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В течение 15 минут станет понятно, кто является великой державой - Китай или США. Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров написал сегодня, 2 августа, в своем Телеграм-канале.

Пост Кадырова появился в Телеграм на фоне возможного визита спикера палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси на Тайвань.

При этом глава Чечни подчеркнул, что о России он не говорит.

Ранее KP.RU писал, что самолет Самолет Ненси Пелоси повернул в сторону Тайваня. Отмечалось, что борт летит над морем Сулавеси в западной части Тихого океана.

Также ранее китайский МИД подтвердил готовность КНР жестко ответить на визит Пелоси на Тайвань.

Сайт KP.RU ведет прямую трансляцию прибытия самолета Нэнси Пелоси на Тайвань, видео можно посмотреть здесь.