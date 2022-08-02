Киев начал обязательную эвакуацию жителей подконтрольной ему территории ДНР

Киев начал обязательную эвакуацию с подконтрольных Украине территорий ДНР. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киевские власти начали обязательную эвакуацию гражданского населения территорий ДНР, находящихся под украинским контролем. Об этом во вторник 2 августа сообщила вице-премьер украинского правительства Ирина Верещук.

По словам Верещук, первый поезд с эвакуированными прибыл утром 2 августа в населенный пункт Крапивницкий.

«Началась обязательная эвакуация из Донетчины. Первый поезд прибыл сегодня утром в Крапивницкий», - написала украинский вице-премьер в Telegram.

Верещук сообщила, что в первом эвакуационном поезде находились в основном женщины, дети, пожилые и маломобильные люди.

«Всех встретили и расселили, всем помогли», - написала Верещук.

Напомним, киевские власти сообщили о намерении вывезти 220 тысяч человек с подконтрольной Украине части ДНР. Вице-премьер Верещук заявила, что эвакуация будет обязательной для всех жителей региона.

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