В Чувашии заключен первый контракт жизненного цикла

Он предусматривает строительство пяти объектов коммунальной инфраструктуры: сетей водоснабжения и водоотведения, газового и электроснабжения, а также ливневой канализации. Кроме того, предусматривается строительство трех объектов транспортной инфраструктуры – трех дорог общей протяженностью 3,7 км. Объем финансирования инфраструктурного проекта «комплексная застройка микрорайона «Дубрава парк» в г. Чебоксары» составляет 982 млн рублей.

Источник финансирования – средства инфраструктурного бюджетного кредита, предоставляемого Чувашии из федерального бюджета. Контроль за расходованием выделяемых средств будет осуществляться посредством казначейского сопровождения.

Глава Чувашии Олег Николаев отметил необходимость внутреннего и внешнего контроля на всех этапах реализации контракта жизненного цикла - как на стадии планирования, так и на стадии реализации и эксплуатации. Он подчеркнул как важно понятно и доступно рассказывать людям о реализуемых проектах, тем самым повышая грамотность населения. «Такая организация деятельности позволит нам обеспечить финансовую открытость и вовлеченность людей», - отметил Глава региона.