В офисе Зеленского обвинили Германию в блокировании помощи Киеву

Власти Украины утверждают, что ФРГ заблокировала предоставление Киеву 8 миллиардов долларов Фото: REUTERS

Офис украинского президента Владимира Зеленского пожаловался на то, что Германия блокирует рассмотрение вопроса о выделении Украине 8 миллиардов евро в виде макрофинансовой помощи.

Об этом рассказал в ходе специального брифинга замглавы офиса Зеленского Игорь Жовква.

По его данным, Украина из-за отказа ФРГ согласовать выплаты получила лишь 1 из 9 миллиардов, на который рассчитывали киевские власти. Сейчас офис Зеленского ведет активные переговоры и консультации с Берлином, чтобы поскорее получить оставшуюся сумму (на что именно ее планируется потратить, не уточняется).

Ранее в США назвали бесполезной военную помощь, которую Запад оказывает Украине. С таким заявлением выступил бывший офицер американской разведки Скотт Риттер. По его словам, ВСУ сталкиваются с огромными проблемами в обслуживании и ремонте поставляемой Киеву западной техники, поэтому вооружение никак не может помочь украинским военным.