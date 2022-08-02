Истребители ВВС Китая вылетели в сторону Тайваня

Китайские истребители СУ вошли в небо над Тайванским проливом. Фото: Влад КОМЯКОВ

Китайские истребители вошли в Тайваньский пролив на фоне сообщений о подлете к Тайваню самолета, на котором находилась спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Речь идет об истребителях СУ-35, информирует Центральное телевидение Китая CCTV. Сообщается, что истребители Народно-освободительной армии Китая пересекают Тайваньский пролив. В то же время Китай закрыл зону Тайваньского пролива для гражданских самолетов.

Позже самолет спикера конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя (Тайвань), спикер вышла из самолета.

По этому поводу МИД Китая выразил протест после прибытия Пелоси на Тайвань. Пекин заявил, что Вашингтон нарушает принцип «одного Китая».

Напомним, Белый дом отказался нести ответственность за поездку Пелоси на Тайвань.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала США государством-провокатором из-за оскорблений в сторону Китая, а глава МИД Китая Ван И заявил, что в США пытаются бросить вызов суверенитету КНР над Тайванем, стремясь умышленно создать инцидент в Тайваньском проливе.