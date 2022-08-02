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В мире2 августа 2022 16:01

Белый дом ответил Китаю из-за визита Пелоси на Тайвань: США не позволят себя запугать

Альянсы Соединенных Штатов в регионе сильны, подчеркнул представитель Белого дома Джон Кирби
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Белый дом ответил Китаю из-за визита Пелоси на Тайвань: США не позволят себя запугать

Белый дом ответил Китаю из-за визита Пелоси на Тайвань: США не позволят себя запугать

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представители Белого дома, комментируя заявления КНР о визите Нэнси Пелоси на Тайвань, отметили, что США не позволят себя запугать, альянсы страны в регионе сильны. Об этом сегодня, 2 августа, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Кирби обратил внимание на напряженность, которой сопровождались заявления со стороны китайских властей накануне поездки Пелоси на Тайвань. В этой связи Кирби заявил, что Соединенные Штаты "не позволят себя запугать".

“США не позволят себя запугать такими угрозами. Мы были свидетелями угроз и подобной риторики в течение последних нескольких дней...У нас есть серьезные обязательства в сфере безопасности в этом регионе, у нас от пяти до семи альянсов в этом регионе - и мы относимся к этому серьезно", - отметил Кирби.

Ранее СМИ сообщали, что самолет Пелоси приземлится на Тайване 2 августа. Аэропорт тайваньской столицы Тайбэя "Таоюань" получил письмо с угрозами о трех заложенных взрывных устройствах якобы для срыва визита Пелоси. Эвакуации из аэропорта на тот момент не объявлялось, но сотрудников призвали быть бдительными. При этом отмечалось, что прибытие Пелоси ожидается в другой тайбэйский аэропорт.

Также ранее китайский МИД подтвердил готовность КНР жестко ответить на визит Пелоси на Тайвань.

Сайт KP.RU ведет прямую трансляцию прибытия самолета Нэнси Пелоси на Тайвань.