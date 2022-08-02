Минторг США включил 25 самолетов компаний России в список нарушителей мер экспортного контроля Фото: REUTERS

Министерство торговли США внесло еще 25 самолетов Airbus, операторами которых являются авиакомпании России, в список потенциальных нарушителей мер экспортного контроля. Об этом сообщило сегодня, 2 августа, агентство Reuters со ссылкой на представителей ведомства.

Речь идет о самолетах A320, A321 и A330, операторами которых, как говорится в публикации, выступают авиакомпании "Уральские авиалинии", S7 Airlines, Red Wings, "Ямал", "Северный ветер" и iFly. Американские власти рассчитывают ограничить возможности компаний по получению запчастей для воздушных судов, осуществлению их технического обслуживания и дозаправки.

Власти США аргументировали это решение нарушением компаниями экспортных ограничений, которые были введены в отношении РФ.

Ранее Минторг США сообщил о введении санкций против еще 120 организаций из России и Белоруссии.

Также ранее Минторг США представил список предметов роскоши, запрещенных к экспорту в Россию. В РФ теперь запрещено ввозить ювелирные изделия, концертные рояли, меховые шкуры, виски и сигары.