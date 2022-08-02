Роспотребнадзор рекомендовал носить маски людям из групп риска из-за коронавируса

Роспотребнадзор рекомендовал уязвимым группам носить маски в транспорте и общественных местах. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Роспотребнадзор рекомендовал снова надевать маски в людных местах и в общественном транспорте, особенно людям, которые по здоровью относятся к группам риска. Об этом речь шла на селекторном совещании главы ведомства Анны Поповой с руководителями территориальных органов и учреждений.

На совещании отметили, что заболеваемость COVID-19 растет.

«По итогам 30 недели 2022 года в России зарегистрировано 73 717 случаев заболевания COVID-19. Показатель заболеваемости составил 50,23 на 100 тыс. населения, что на 67,6% выше, чем на прошлой неделе. Превышение средних показателей заболеваемости (50,23 на 100 тыс. населения) зарегистрировано в 15 регионах», - информирует пресс-служба ведомства.

В Роспотребнадзоре отметили, что COVID-19, вызываемый новыми вариациями штамм «Омикрон», чаще всего протекает как обычная респираторно-вирусная инфекция, но подчеркнули, что для уязвимых групп заболевание по-прежнему представляет значительную угрозу.

Напомним, недавно вирусолог Анатолий Альтштейн выступил за возвращение масочного режима в общественном транспорте.

Тем временем врач Бекетов опроверг заявление, что каждое последующее заражение коронавирусом увеличивает риск госпитализации и смерти.