21 военный самолет КНР вошел в опознавательную зону ПВО Тайваня

Китайские самолеты вошли в зону тайваньский ПВО. Фото: REUTERS

В опознавательную зону ПВО Тайваня во вторник 2 августа вошел 21 военный самолет Китайской Народной Республики. Об этом сообщает Министерство обороны Тайваня.

Сообщается, что речь идет о восьми военных самолетах J-11 и десяти самолетах J-16. Также в воздушном пространстве находились самолеты KJ-500, Y-9 EW и Y-8 ELINT.

Тайваньские военные развернули зенитно-ракетные комплексы для наблюдения за действиями китайских военных самолетов и вступили с ними в радиопереговоры.

Ранее сообщалось, что китайские истеребители СУ-35 вошли в Тайваньский пролив на фоне сообщений о приближении к Тайваню самолета, на котором находилась спикер палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси.

Напомним, МИД КНР выразил решительный протест по поводу визита Пелоси на Тайвань во вторник 2 августа и заявил, что этот визит является серьезным нарушением принципа «одного Китая», нарушает территориальную целостность и суверенитет КНР.