В России нашли способ вычислить пьяного сотрудника по клавиатуре Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Компания «Стахановец» разработала сервис, который анализирует данные о пользователях корпоративных устройств и и определяет психического состояния людей по их «клавиатурному почерку».

"Технологию мы разрабатывали по итогам исследования, в рамках которого были изучены особенности ввода текста различными людьми на различных клавиатурах в разных состояниях", - рассказал изданию "Газета.ru" операционный директор компании Александр Канатов, отметив, что клавиатурный почерк у каждого человека уникален.

По словам специалиста, одна бутылка пива крепостью 4,5 градусов увеличивает время реакции на 3-5%, а количество опечаток – на 3-7%.

Ранее в России предложили ужесточить наказание для водителей, управляющих общественным транспортом и такси в нетрезвом состоянии. То обстоятельство, что водитель общественного транспорта или такси, управляющий транспортным средством в состоянии опьянения, создаёт прямую угрозу здоровью и жизни пассажиров, которые к тому же не подозревают о его состоянии, в настоящее время не влияет на ужесточение наказания, отмечает RT.

При этом, как рассказывает телеканал "360", аварийность на российских дорогах снижается уже шестой год подряд. По итогам 2021 года число ДТП с участием нетрезвых водителей снизилось на 14,7%. Но сотрудники Госавтоинспекции продолжают бороться с пьянством за рулем.