В российском МИД назвали визит Пелоси на Тайвань явной провокацией

В МИД России прокомментировали визит Нэнси Пелоси на Тайвань. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В МИД России назвали явной провокацией визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Об этом говорится в заявлении российского МИД по поводу прилета Пелоси на Тайвань во вторник 2 августа.

«Рассматриваем её визит как явную провокацию в духе агрессивной линии США на всестороннее сдерживание КНР», - сказано в заявлении российского дипломатического ведомства.

В МИД подчеркнули, что отношения между сторонами Тайваньского пролива являются внутренним делом Китая. Россия исходит из того, что существует только один Китай, а Тайвань его неотъемлемая часть.

Российское министерство иностранный дел призвало Вашингтон воздержаться от действий, подрывающих региональную стабильность и международную безопасность.

Тем временем 21 военный самолет КНР вошел в опознавательную зону ПВО Тайваня.

Ранее МИД КНР выразил решительный протест по поводу визита Пелоси на Тайвань во вторник 2 августа и заявил, что этот визит является серьезным нарушением принципа «одного Китая», нарушает территориальную целостность и суверенитет КНР.