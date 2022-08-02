Эксперт Ускова рассказала, где искать работу сотрудникам компаний, ушедших из России Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Генеральный директор платформы "Рокет Ворк" Анастасия Ускова рассказала, где в нынешних реалиях искать работу тем, кто ее потерял в зарубежной компании.

"В сотрудниках нуждаются аграрии. Отток мигрантов провоцирует нехватку кадров везде, где традиционно было занято много иностранной рабочей силы — ЖКХ, строительство, ритейл и общепит", - рассказала она в беседе с "Газета.ru"

Также, по ее словам, в текущей ситуации дефицита кадров и общей неопределенности растет тренд на аренду кадров и аутстаффинг.

"Востребованы фрилансеры самых разных направлений — от маркетинга, дизайна и копирайтинга до разработчиков. А на платформах подработку могут найти и курьеры, и мастер по ремонту, и кто только не. И это может быть хорошим вариантом для тех, кто выйдет на биржу труда, а также для всех, кто ищет дополнительный источник заработка". - резюмировала специалист.

Профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при Правительстве России Александр Сафонов рассказал «Известиям», на какие выплаты могут рассчитывать сотрудники иностранных компаний, которые приняли решение о прекращении деятельности в РФ. Так, компания должна подать соответствующую информацию в службу занятости не менее чем за три месяца до проведения этих мероприятий, а за два месяца уведомить сотрудников.

Ранее Генеральная прокуратура РФ проверит соблюдение законодательства компаниями, которые заявили об уходе с российского рынка. Прокуроры намерены жестко пресекать односторонние отказы организаций от своих обязательств. По каждому факту прекращения работы дадут «правовую оценку на наличие признаков фиктивного и (или) преднамеренного банкротства». За эти нарушения предусмотрена уголовная ответственность, рассказывает телеканал "360".