Глава ВЦИОМ Федоров объяснил, почему треть россиян не знает, что Земля вращается вокруг Солнца

Глава ВЦИОМ рассказал, почему более трети россиян уверены, что Солнце вращается вокруг Земли. Фото: REUTERS

Качество современного образования оставляет желать лучшего. Такой «неутешительный диагноз» поставил современному обществу руководитель ВЦИОМ Валерий Федоров, комментируя результаты недавнего опроса, который показал, что 35 процентов Россиян считает, что Солнце вращается вокруг Земли.

«Это говорит, во-первых, о качестве образования очень плохо. Во-вторых, это говорит о картине мира, в которой наука занимает, так сказать, место где-то там с краю», - сказал Федоров в интервью Радио «Комсомольская правда» во вторник 2 августа.

Глава ВЦИОМ подчеркнул, что это диагноз не только России, но и современного мира целиком и рассказал, как растет количество людей, придерживающихся мнения, что Солнце вращается вокруг Земли.

«Было 28% верящих в то, что не Земля вокруг Солнца обращается. Потом 32 в 2011 году, сейчас – 35. То есть тренд очевиден», - сказал Федоров.

Напомним, результаты опроса ВЦИОМ показали, что каждый третий россиянин считает, что Солнце вращается вокруг Земли. При этом общая научная грамотность населения растет.

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