Статистик Кузнецов заявил, что в России нет предпосылок для деноминации рубля Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Заявления Центробанка о том, что меняется только дизайн банкнот, а не их номинал, соответствуют действительности, поскольку в нынешних реалиях нет оснований полагать, что в России будет проведена деноминация, рассказал врио завкафедрой статистики Государственного университета управления Николай Кузнецов.

"Деноминации всегда предшествует гиперинфляция. <...> Сегодня такого нет. Да, цены в магазинах растут, мы все это видим. Но это не стократный и не тысячекратный рост. Значит, и в проведении деноминации сейчас нет никакого смысла. Она просто не даст никакого эффекта. Говоря простым языком — для того, чтобы деноминация имела экономический смысл, на наших банкнотах должно быть гораздо больше нулей", - пояснил он в беседе с изданием "Газета.ru".

Накануне заместитель председателя Центробанка (ЦБ) Сергей Белов заявил, что говорить о деноминации в России бессмысленно, так как для этого отсутствуют экономические причины, передает ФАН.

Напомним, Банк России представил новую купюру номиналом 100 рублей. Модернизированную банкноту показал заместитель председателя регулятора Сергей Белов. На ее лицевой стороне изображена Москва. Среди напечатанных на банкноте объектов: Спасская башня Московского Кремля, парк Зарядье, Останкинская и Шуховская башни, здание МГУ на Воробьевых горах. На обратной стороне — мемориал в Ржеве, рассказывают "Известия".