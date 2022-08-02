Исследование: 44% россиян сократили расходы на отпуск летом 2022 года Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Гостиничная сеть AZIMUT Hotels провела исследование совместно с сервисом Яндекс среди 2 тыс. респондентов старше 18 лет и выяснили, что 44% россиян сократили расходы на отпуск летом 2022 года.

Так, как рассказывает "Газета.ru", еще 35% ответили, что не вносили изменения в отпускной бюджет, а 20% признались, что урезали его незначительно. Большинство респондентов — 37% — рассказали, что проведут отпуск на даче. 27% россиян предпочли остаться на каникулах в городе, еще 25% выбрали оздоровительный отдых в санатории. Наконец, 10% отправятся в поход.

Как передает Life.ru, россияне в среднем планируют потратить 45 089 рублей на одного человека на отпуск летом. Согласно опубликованным данным, в предыдущем году эта сумма составила 40 022 рубля, поэтому прирост в рублёвом исчислении в 2022-м составил 13 п.п.

Ранее стало известно, что жители России рассчитывают на отдых как в пределах страны (44,7% опрошенных), так и за рубежом (55,3%). При этом вне зависимости от направления большинству туристов (89%) хотелось бы сэкономить на путешествии. Готовность же финансово вложиться в поездку выразила лишь незначительная часть респондентов — 11%, рассказывает RT.