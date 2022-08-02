Специалист Лебедев напомнил россиянам, что сотрудники банка никогда не звонят клиентам в мессенджерах Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Специалист в области информационной безопасности Анатолий Лебедев заявил, что в случае, если проверка номера банка невозможна, но возникли сомнения, необходимо завершить звонок.

"Лучше всего просто не вести разговор, если на том конце задают вопросы, касающиеся личных данных. Также всегда необходимо отвечать односложно на незнакомые номера", - пояснил он в беседе с Lenta.ru

Специалист также посоветовал позвонить по номеру, который указан на официальном сайте интересующей организации, чтобы проверить информацию.

Эксперты в области информационной безопасности в беседе с RT ранее рассказали, какие мошеннические схемы сейчас особенно популярны. Например, людям начинают поступать предложения оформить карту, которая действительна без ограничений, либо получить валюту со счёта

Ранее ФАН рассказывал, что российские граждане столкнулись с новой схемой телефонного мошенничества. Злоумышленники начали сообщать жертвам, что с их счетов якобы пытаются украсть денежные средства другие банки. Для предотвращения преступления злоумышленники предлагают сотрудничать с ними, поскольку иначе человека якобы ждет уголовная ответственность, а сам счет "используется для незаконных целей".