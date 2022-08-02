Россиянам запретили регистрироваться на экзамен по английскому в системе TOEFL

Россиянам стал недоступен международный экзамен по английскому языку TOFL. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Россиянам ограничили доступ к сдаче теста TOEFL, который проводится компанией ETS. При попытке зарегистрироваться на сайте компании, указав Российскую Федерацию как место жительства, пользователь сталкивается с проблемой.

«В целях соблюдения требований Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) мы не можем обработать ваш запрос», - такое сообщение появляется после указания России в качестве места жительства.

Экзамен на уровень владения английским языком TOEFL — один из престижных международных сертификатов. Сертификат TOEFL может понадобиться для поступления в зарубежные вузы, часто его требуют у претендентов на работу в англоязычных странах. Сертификат TOEFL признают 5200 университетов и колледжей в разных странах.

Тестирование проводится онлайн, проверяется умение читать, писать, понимать английский на слух и говорить.

Ранее сообщалось, что США ввели визовые санкции в отношении 893 российских официальных лиц. Также введены санкции в отношении 31 должностного лица из других стран за поддержку воссоединения Крыма с Россией.