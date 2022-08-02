Невролог предупредил о риске развития синдрома внезапной смерти среди детей и взрослых Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Врач-невролог Сергей Длин заявил, что тромбоз является одной из самых распространенных причин синдрома внезапной смерти. По его словам, в последний год в России скоропостижно скончалась четверть миллиона человек, и медикам удается спасти лишь 5% пострадавших.

"Это тромбоз сосудов, которые питают сердце, либо спазм. В любом случае это недостаточное поступление крови к мышце, приводящее к инфаркту", - пояснил он в беседе с "Пятым каналом".

Кроме того, риск внезапной гибели повышает хронический стресс. Для профилактики болезни необходимо регулярно обследоваться у кардиолога, а также отказаться от вредных привычек и хорошо спать, резюмировал эксперт.

Как рассказывал телеканал "360", в группе риска может оказаться любой человек, независимо от состояния здоровья, физической формы и образа жизни. Кардиолог и исследователь, доктор Элизабет Парац заявила — если внезапная смерть происходит за пределами больниц, в 90% случаев это приводит к смерти и лишь не более 10% людей выживают и обращаются к врачам.

Ранее кардиолог, заслуженный врач Юрий Серебрянский заявил, что посинение или побеление конечности может свидетельствовать о тромбозе у человека. По словам кардиолога, в группе риска люди с варикозным расширением вен, сахарным диабетом, аритмией и нарушением свёртываемости крови, передает Life.ru.