Экономист рассказал, когда стабилизируются цены на продовольствие в России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Экономист, бывший замминистра сельского хозяйства России Леонид Холод выразил мнение, что цены на большее число продовольственных групп стабилизируются уже осенью, а некоторые могут даже подешеветь. По его словам, речь идет о сезонных овощах, мясе, бакалее.

"Есть хороший экспортный потенциал, но для его реализации необходимо будет приложить большие усилия для решения проблем логистического характера. По этой причине на внутренний рынок могут быть направлены увеличенные объемы, что приведет к стабилизации цен на корма и, соответственно, мясо, яйца, птицу и молоко", - рассказал он в беседе с Lenta.ru

При этом возможна, по мнению экономиста, не только стабилизация, но и снижение цен.

Как ранее писали "Известия", в Минсельхозе сообщили о возможном запуске нового федерального проекта по поддержке овощеводства, на ускоренное развитие отрасли дополнительно направят порядка 5 млрд рублей, а для компенсации средств на закупку кормов — 10 млрд. Сдерживать рост цен на продовольствие планируется за счет компенсаций затрат на корм для крупного рогатого скота, ограничения торговых надбавок, проведения сельхозярмарок и увеличения посевных площадей.

В июне 2022 года международный валютный фонд (МВФ) в своём ежемесячном журнале дал прогноз, согласно которому цены на продовольствие продолжат расти в следующем году. В фонде отметили, что на ситуацию повлияло много факторов: ситуация на Украине, разрушение глобальных цепочек поставок, изменение климата, которое вылилось в засуху, пожары, наводнения и т. п. Кроме того, подчёркивается в статье, в связи с ростом цен на энергоносители поднялась и стоимость удобрений, рассказывает RT.