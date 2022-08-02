Специалист назвал условие запуска «Северного потока-2» Фото: REUTERS

Аналитик, ведущий эксперт российского Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что «Северный поток-2» может быть запущен только при условии согласия Европы с требованиями России.

"Мы не готовы запускать газопровод на таких условиях. Он начнет работу только при наличии гарантий долгосрочного использования, заключении допсоглашений по объемам поставок, которые будут идти именно через "Северный поток-2", - пояснил он в беседе с Lenta.ru

По мнению аналитика, то, что Россия даст соглашение на запуск газопровода только на условиях постоянной работы.

Ранее сообщалось, что поток газа в Германию по трубопроводу «Северный поток» снизился до 19,5% от мощностей газопровода. На фоне этого представитель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), член парламентского комитета по энергетике и защите климата Штеффен Котре призвал к скорейшему запуску «Северного потока – 2», пишут "Известия".

При этом вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что запуск газопровода «Северный поток – 2» равносилен «поднятию белого флага в Германии и Европе». По словам вице-канцлера, введение газопровода в эксплуатацию категорически недопустимо. Если Европа это сделает, то только увеличит собственную зависимость от российского газа, рассказывает ФАН.