В Белом доме заявили, что США не хотят кризиса в отношениях с Китаем Фото: REUTERS

Американская сторона ожидают, что Китай в долгосрочной перспективе продолжит принимать меры в ответ на визит спикера палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань, заявил журналистам на брифинге представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

В частности, он добавил, что меры со стороны КНР могут включать в себя новые военные учения.

- Мы допускаем, что китайская сторона продолжит принимать ответные меры в долгосрочной перспективе. ... Это включает возможность проведения масштабных учений, - отметил Кирби.

При этом представитель Белого дома акцентировал внимание на том, что США не хотят, чтобы в отношениях с китайскими коллегами возникал кризис и нарастала напряженность.

Напомним, 2 августа самолет с главой Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси сел на Тайване. О планирующемся визите Пелоси на Тайвань стало известно в конце июля 2022 года. Однако в Китае крайне негативно восприняли этот визит, посчитав поездку Пелоси недопустимой.