Эксперт Кирьян назвал заявление Путина о приверженность принципам ВТО ключевым моментом из совещания по металлургии Фото: REUTERS

Руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян заявил, что заявление президента России на совещании по металлургии о приверженности принципам Всемирной торговой организации (ВТО) является одним из ключевых моментов.

"Это один из ключевых моментов. Конечно, это заявление было вряд ли сделано для сотрудников, руководителей и собственников металлургических предприятий в России — они-то примерно понимают ситуацию, в которой находятся. Принципиальное заявление для внешних рынков, чтобы было понятно, как президент России расценивает те или иные национальные и наднациональные санкции в отношении сектора металлургии", - пояснил он в беседе с "Ридусом".

Напомним, президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию металлургического комплекса заявил, что государства Запада, принимая санкции против России, выбросили принципы Всемирной торговой организации (ВТО) на помойку. Он напомнил, что в отношении предприятий отрасли приняты ограничения со стороны западных партнеров. Эти санкции касаются работы на внешних рынках, также введены запреты на приобретение ряда зарубежных компонентов для выпуска продукции в РФ.

Российский лидер регулярно поднимает на совещаниях вопросы развития различных отраслях экономики и промышленности страны. Так, в июле Путин уже обсуждал с членами правительства проблемы развития авиационной отрасли и топливно-энергетического комплекса.

Ранее KP.RU писал, что Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности Российской Федерации.