США призывают Россию согласиться на обмен заключенными Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американская сторона сделала России серьезное предложение по обмену заключенными и призывают страну принять его. Об этом журналистам заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Джон Кирби.

- Мы сделали серьезное предложение... и призываем русских его принять, поскольку сделали его со всей искренностью, - сказал Кирби.

Накануне сообщалось, что американская администрация сочла несерьезным ответ со стороны российского правительства на предложения по обмену заключенными. Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сами Соединённые Штаты считают, что выдвинули РФ содержательное предложение.

Речь идет о предложении Штатов к РФ обменяться следующими заключенными: предпринимателя Виктора Бута выдадут российской стороне вместо американской баскетболистки Бриттни Грайнер и шпиона Пола Уилана.