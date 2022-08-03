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Политика2 августа 2022 22:26

США призывают Россию согласиться на обмен заключенными

Кирби заявил, что это предложение Штаты "сделали его со всей искренностью"
София ГОНЧАРОВА
США призывают Россию согласиться на обмен заключенными

США призывают Россию согласиться на обмен заключенными

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американская сторона сделала России серьезное предложение по обмену заключенными и призывают страну принять его. Об этом журналистам заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Джон Кирби.

- Мы сделали серьезное предложение... и призываем русских его принять, поскольку сделали его со всей искренностью, - сказал Кирби.

Накануне сообщалось, что американская администрация сочла несерьезным ответ со стороны российского правительства на предложения по обмену заключенными. Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сами Соединённые Штаты считают, что выдвинули РФ содержательное предложение.

Речь идет о предложении Штатов к РФ обменяться следующими заключенными: предпринимателя Виктора Бута выдадут российской стороне вместо американской баскетболистки Бриттни Грайнер и шпиона Пола Уилана.