В МИД России заявили, что гибридная война спровоцирует конфликт между ядерными державами Фото: Александр КОЦ

Гибридная военная кампания, которая развязана против России, грозит сползанием к конфликту между ядерными державами. Об этом предупредил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий.

- Против РФ, вынужденной отстаивать свое законное право на обеспечение коренных интересов безопасности, развязана гибридная военная кампания, чреватая сползанием к прямому конфликту между ядерными державами, - отметил представитель дипломатического ведомства во время выступления на обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ООН.

До этого сайт KP.RU писал, что официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Соединенные Штаты Америки балансируют на грани ядерной войны из-за Украины. Она также назвала неприемлемыми попытки выставить Россию страной, угрожающей ядерным оружием.

Ранее китайский военный эксперт Сун Чжунпин в беседе с Global Times заявил, что ситуация на Украине может привести к ядерной войне в Европе, указав на то, что европейские страны могут стать стороной конфликта против своей же воли.