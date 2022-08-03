Дмитрий Медведев написал сказку: в главных ролях Байден и Пелоси Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев после визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань обратился к сюжету сказки Александра Пушкина о рыбаке и рыбке.

Политик в своем телеграм-канале представил свою версию произведения. Главные роли в "Экзистенциальной сказке про старика, старуху и рыбу (неПушкин)" он, очевидно, отвел американскому президенту Джо Байдену и Пелоси. Отсылки именно к этим "персонажам" довольно ясные: "старик ... болен уж тяжко, соображает туго, в мыслях путается, спотыкается на ходу", "прибыла старуха в то царство-государство. Вышла к море-океяну. Требует подать ей золотую рыбку на подносе сей же час".

Далее в сюжете Медведев решает закончить сказку как Пушкин - все остались у разбитого корыта. При этом зампред Совбеза отмечает, что "то еще не конец".