Telegraph: В Британии перенесли голосование по кандидатуре нового премьер-министра из-за угрозы хакерского взлома Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Великобритании начало почтового голосования по выбору нового премьер-министра стран пришлось на время отложить. Причиной стала угроза хакерского взлома, пишет газета Telegraph.

Отмечается, что сам старт процесса голосования был отложен после того, как Британский центр правительственной связи (GCHQ), отвечающий за информационную защиту правительства и ВС страны, предупредили, что хакеры могут изменить голоса, тем самым повлияв на итоги выборов.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что принял решение покинуть свой пост. Помимо этого, он планирует покинуть должность лидера Консервативной партии. Джонсон поблагодарил тех, кто голосовал за Консервативную партию. Он объяснил, что продолжал выполнять обязанности в последние дни, так как это "его долг". Также он обратился к украинцам, заявив, что Лондон продолжит оказывать помощь Киеву.