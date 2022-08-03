Минкоммерции Китая сообщило о приостановке с 3 августа 2022 года экспорта песка на Тайвань Фото: REUTERS

С 3 августа 2022 года Китай приостанавливает экспорт песка на Тайвань. Об этом со ссылкой на министерство коммерции Китая сообщил телеканал CGTN.

- Согласно соответствующим нормативным актам, принято решение о временном прекращении экспорта природного песка на Тайвань. Соответствующая мера вступает в силу с 3 августа, - говорится в документе.

Напомним, 2 августа самолет с главой Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки Нэнси Пелоси сел на Тайване. О планирующемся визите Пелоси на Тайвань стало известно в конце июля 2022 года. Однако в Китае крайне негативно восприняли этот визит, посчитав поездку Пелоси недопустимой.

Также в Китае уже заявили, что власти обязательно примут решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности.