Станет ли блогер Милохин приемником Шатунова Фото: Борис КУДРЯВОВ

Смерти известного солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова породила слухи в сети. В частности, возник вопрос о том, кто может стать приемником легендарного певца.

Одним из первых кандидатов стал блогер Даня Милохин. Кстати, сам молодой человек признается, что не против исполнить хотя бы одну из песен артиста.

Накануне журналистам удалось впервые получить честный ответ от блогера на тему передачи ему авторских прав песен Шатунова. Оказалось, что пока он ничего об этом не слышал.

- Я об этом не слышал, честно. Но это возможно. Я бы стал Шатуновым на секунду, - признался Милохин, его слова цитирует "А теперь внимание".

Ранее сообщалось, что на 49-м году жизни умер российский певец, солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов, сообщил KP.RU PR-директор певца. По его словам, причиной стал обширный инфаркт. Шатунову стало плохо, после чего он вызвал "скорую". Артист скончался по пути в больницу.