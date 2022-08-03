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Политика3 августа 2022 2:37

Украинцев через заказные статьи в СМИ пытались убедить не получать российское гражданство

СБУ заказывала статьи в СМИ для убеждения украинцев не получать российское гражданство
София ГОНЧАРОВА
Украинцев через заказные статьи в СМИ пытались убедить не получать российское гражданство

Украинцев через заказные статьи в СМИ пытались убедить не получать российское гражданство

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Отделение Службы безопасности Украины (СБУ) в Херсонской области еще в 2019 году опубликовало в украинских СМИ заказную статью для переубеждения украинцев.

Это было необходимо, чтобы отбить желание у местных жителей в получении российского гражданства. В публикации это объявлялось угрозой нацбезопасности страны. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на секретные документы СБУ.

Чтобы купировать "угрозу", как заявил старший оперуполномоченный УСБУ в Херсонской области Михаил Лихтей, с помощью агента "Типо" опубликовал в украинском интернет-издании "ШоТам.in.ua" статью, в которой процесс предоставления российского гражданства украинцам представлялся как "фактор, который на данном этапе несет значительную угрозу национальной безопасности Украины и используется соседней страной для раскола украинской нации".

Ранее сообщалось, что жители Херсонской области получают российские паспорта, поскольку что не видели заботы о людях со стороны украинской власти, заявил задержанный в Херсоне глава диверсионной группы Сил специальных операций (ССО) Украины Виталий Ростецкий.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По его словам, у российской стороны нет в планах действий по оккупации украинской территории. Он заверил, что Москва стремиться к демилитаризации.