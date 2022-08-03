Певица Анна Плетнева легла в гроб ради Богомолова Фото: Иван МАКЕЕВ

Российская певица, солистка группы "Винтаж" Анна Плетнева рассказала, на что ей пришлось пойти, чтобы снять клип с режиссером Константином Богомоловым.

В разговоре со "Словом и Делом" звезда поделилась, что супруг Ксении Собчак предложил ей лежать в гроб на съемках клипа на трек "Немного рекламы".

- Константин предложил сценарий, по сюжету которого я лежу в гробу на собственных похоронах, а в голове только одна мысль: какое на мне платье. Я за любые эксперименты, но это художественное решение даже мне показалось перебором, - признается девушка.

Плетнева также рассказала, что на самом деле является поклонницей творчества Богомолова. До этого она искала возможность, чтобы познакомиться с ним ради работы над клипом. Кстати, в итоге Богомолов сразу же согласился на предложение Плетневой. Впоследствии певица заявила, что не пожалела о том, что ей пришлось побывать в гробу.