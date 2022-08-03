Что произошло в ночь на 3 августа Фото: REUTERS

Утром 3 августа Нэнси Пелоси начала встречу с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь, сообщает телеканал TTV. Перед началом беседы Инвэнь наградила американскую гостью правительственной медалью. Пелоси заявила, что для нее большая часть получить орден из рук Цай Инвэнь. Она также добавила, что Тайвань будет укреплять партнерство с США в различных сферах, чтобы вывести двусторонние отношения на новый уровень.

Американская сторона сделала России серьезное предложение по обмену заключенными и призвала страну принять его. Об этом журналистам заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Джон Кирби. Он заявил, что это предложение Штаты "сделали его со всей искренностью".

Отделение Службы безопасности Украины в Херсонской области еще в 2019 году опубликовало в украинских СМИ заказную статью для переубеждения украинцев. Это было необходимо, чтобы отбить желание у местных жителей в получении российского гражданства. В публикации это объявлялось угрозой нацбезопасности страны, пишут РИА Новости со ссылкой на секретные документы СБУ.

С 3 августа 2022 года Китай приостанавливает экспорт песка на Тайвань. Об этом со ссылкой на министерство коммерции Китая сообщил телеканал CGTN. Такое решение носит временный характер.

В Великобритании начало почтового голосования по выбору нового премьер-министра стран пришлось на время отложить. Причиной стала угроза хакерского взлома, пишет газета Telegraph. Отмечается, что сам старт процесса голосования был отложен после того, как Британский центр правительственной связи, отвечающий за информационную защиту правительства и ВС страны, предупредили, что хакеры могут изменить голоса.